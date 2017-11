Får 100.000 i støtte til å sette farge på Molde sentrum

Nyheter

Molde kommune har startet et prosjekt, kalt «Storgatas ansikter» hvor de ønsker å sette farge på bygningene i sentrum av byen. I den forbindelse har de søkt midler fra flere hold, blant annet fylkeskommunen. Mandag er det møte i de fire hovedutvalgene, blant annet kultur- og folkehelseutvalget, hvor søknaden skal behandles. i sitt forslag til vedtak, skriver fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik, at prosjektet blir tildelt et tilskudd på 100.000 kroner. Totalt er det budsjettert at prosjektet vil koste 800.000 kroner.

Sentrum av Molde var en treby fram til april 1940, da mesteparten av byen ble bombet og brent. Gjenreisninga av Storgata, Myrabakken og nedre del av Romsdalsgata utgjør kjernen av gjenreisningsbyen i Molde. Området omfatter rundt 50 bygninger, med fasader som den gang ble bygd med pussa overflater i flere ulike farger.

For mye hvitt og grått

Med årene har mange bygningsfasadene fått tilfeldige og dels uheldige farger og overflater. Det er dette Molde kommune ønsker å gjøre noe med gjennom «Storgatas ansikter.» I søknaden skriver de at det er stor interesse for bykjernen i Molde, og at mange ønsker å være med på å skape et attraktivt og urbant sentrum.

Når bygninger skal renoveres i Molde, har det en tendens til å gå i hvitt og grått. Kommunen opplever at folket etterlyser farger. Det har vært et sterkt ønske om å ha et rådgivningsmateriell med en «fargepalett» for Molde sentrum som grunnlag.

Tilbake til det opprinnelige

I prosessen som er satt i gang, er det tatt fargeprøver fra gjenreisningshusene for å finne fram til den opprinnelige fargebruken. For de bygningene hvor dette er mulig, skal den opprinnelige fargen legges til grunn for framtidig restaurering av byggene. I tilfellene hvor det ikke kan dokumenteres, vil kommunen se bygningen i sammenheng med området rundt, slik at det kan foreslås en farge som passer inn i omgivelsene.

TIl å utføre deler av arbeidet har kommunen hentet inn Bent Erik Myrvoll og Mette L`orange.

Myrvoll er kunstner fra Ålesund, og har lang erfaring med slikt arbeid. Han har blant annet vært med å fornye fasadene til Ålesund fengsel. I Molde skal han utføre overflateanalyse, og gi forslag til løsninger knyttet til dette. L`orange er professor knyttet til Kunsthøgskolene i Oslo og Bergen, og har hjulpet flere andre byer i tilsvarende arbeid. Hun skal blant annet gi råd om fargebruk.

«Storgatas ansikter» er et samarbeid mellom Molde kommune, ved plan- og utviklingsavdelinga, og Møre og Romsdal fylkeskommune ved kulturavdelinga.