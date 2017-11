Nå er det klart hvor Satyricon skal stå på scena

Nyheter

Siden mai i år har det vært kjent at det norske black metal-bandet, Satyricon, skal gjeste Molde. Men det har vært litt fram og tilbake rundt hvilke konsertlokaler som skulle benyttes. Brusfabrikken til Oskar Sylte og det gamle kulturhuset har begge vært nevnt som mulige konsertlokaler.

Sistnevnte har stått oppført som konsertsted både på turnélista til bandet og på eventen til arrangement på Facebook.

Men lørdag ettermiddag la arrangør, Skyhøyt Live Scene, ut et innlegg på Faceboook og bekreftet at konserten skal gå av stabelen på Kompagniet 22. november.

Satyricon slapp sitt nyeste album 22. september, og kommer til Molde etter flere konserter i Brasil, og markerer med det starten på sin «Norgesferd 2017.» De skal også innom blant annet Bergen og Trondheim. Bandet har holdt på siden 1990, og er et av verdens mest kjente band i black metal-sjangeren.

Ifølge Wikipedia, omhandler tekstene til bandet temaer som natur, apokalypse og antikristenhet. Satyricon er også et av hovedbandene som inspirerer utenlandske mennesker til å studere norsk. Bandet har blant annet vunnet spellemannspris, og to Alarmpriser for beste band og beste liveband.