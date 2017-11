Nå er det klar hvor Satyricon skal stå på scena

Nyheter

Siden mai i år har det vært kjent at det norske black metal-bandet, Satyricon, skal gjeste Molde. Men det har vært litt fram og tilbake rundt hvilke konsertlokaler som skulle benyttes. Først ble fabrikken til Oskar Sylte nevnt som en mulig konsertarena, men det er det gamle kulturhuset som har stått som konsertlokale både på turnélista til Satyricon, og i eventen som ble lagt ut på Facebook.

Det ble imidlertid avkreftet av kultursjef i Molde kommune, Janny Meese, som fortalte til Rbnett at arrangøren fikk avslag på søknaden om leie fordi lokalene var opptatt den datoen Satyricon skulle gjeste Molde.

Konserten arrangeres av Skyhøyt Live Scene, som Pål Henning Ilstad står bak gjennom selskapet Phi Entertainment AS.

Like etter la Skyhøyt Live Scene ut et innlegg, hvor de bekreftet at konsertlokale var i boks, og at de ville slippe nyheten snart. Lørdag ettermiddag ble det kjent at Satyricon skal spille på Kompagniet 22. november.