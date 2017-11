Lang kø for byttedag på Rådhuset

Nyheter

Molde og Omegn Idrettsforening (MOI) arrangerer sin årlige skibyttedag lørdag, og rett før åpning klokken 10 var det mange som hadde møtt opp og stilt seg i kø på Rådhusplassen.

Når døra åpnet var det full fart inn i lokalet for å kaste seg over de beste kjøpene.

Over hundre personer trosset det voldsomme regnværet og ventet ute for å komme tidlig inn og sikre seg et kupp på brukt skiutstyr. Fredag ettermiddag ble utstyret levert inn.

– Man får jo med seg at dette med utstyrspress er en debatt på nasjonalt plan. Særlig skiidrett kan være en kostnad, og en dyr idrett å være med på. Vi merker det også delvis lokalt. Det er ikke alle som har mulighet, sa MOI-leder Thomas Sandhaug tidligere i uka.

Til salgs inne på Rådhuset er det lørdag 1300 varer til salgs, noe som er litt midre enn i fjor.

De som leverer inn utstyret får betalt hvis utstyret blir solgt, og MOI får en prosentandel av kjøpesummen, som både dekker utgiftene til arrangemnetene og sikrerer et viktig tilskudd i klubbkassa.

I 11-tida var det lang kø i "kassa" med folk som skulle betale. Salget stenger klokka 12, og fra 13.30 blir det opprydding og de som har levert inn utstyr kan komme tilbake og hente oppgjøret. Det utstyret som ikke er blitt solgt, blir enten tatt vare på til neste år eller kastet hvis det er vurdert til å ha liten verdi.

Byttedagen til MOI er åpen fra kl 10 til 12. Hjelset Fram har også byttedag, den er i deres eget klubbhus lørdag klokka 11-13.