Politileder ønsker obligatoriske foreldremøter

Politileder Torbjørn Trommestad ber skolene gjøre foreldremøter obligatoriske. – Det er på tide å stille krav til foreldrene, sier han.

Trommestad har jobbet med forebyggende politiarbeid ved Arendal politistasjon i en årrekke. Han sier til Agderposten at obligatorisk foreldremøte vil sette tydeligere krav til foreldrene.

– Foreldre er veldig flinke til å stille krav til skole og lærere. Men kravene den norske skolen stiller til foreldrene er minimale. Leverer du seksåringen til første skoledag, er det eneste kravet de neste 10 årene at du møter opp på 17. mai og kjøper en vaffel. Da er du en engasjert forelder. Dette holder ikke, sier politilederen til VG.

Han sier det ikke er et spørsmål om vanskelige saker vil oppstå i en klasse, men et spørsmål om når. Foreldre legger alt ansvar over på skole og myndigheter, fortsetter han.

– Samtidig vet vi at det viktigste arbeidet er det foreldrene som må gjøre. Ett av de viktigste grepene som kan gjøres raskt, er å gjøre foreldremøtene obligatoriske. I dag registrerer ikke skolene en gang hvem som møter opp.

