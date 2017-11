Flere tusen liter diesel rant ut

Nyheter

Møre og Romsdal 110-sentral meldte rett før klokken 12 torsdag formiddag at Molde brannvesen og Kleive brannstasjon rykket ut til Hjelset.

En tank til et fyringsanlegg revnet, tanken rommet ca. 6000 liter. Tanken revnet midt på, 110-sentralen anslår at omlag halve tankens kapasitet, 3000 liter har rent ut.

– Nå jobber vi på stedet med å begrense hvor innholdet i tanken sprer seg, sa operatøren ved Molde Brannstasjon til Rbnett.

Sprakk under fylling

Dieseltanken står på industriområdet til bedriften Helseth, og sprakk da leverandøren Bunker Oil drev å fylte den med ny olje.

– Det var under fylleprosedyren at tanken sprang lekk, men vi har ikke fått undersøkt årsaken enda. Det vil nok levrandøren, som eier tanken, finne ut, sier direktør Torgeir Markhus ved Helseth AS til Rbnett.

Når tanken sprakk skal dieselen ha stått i en stråle ut fra hullet på tanken. En person skal ha vært i nærheten, men ingen personer er blitt skadet.

– Brannvesenet var her på kort tid, og har fått tatt opp mye av det som rant ut, forteller Markhus.

Ny tank på plass fredag

Brannvesenet jobbet intenst på stedet for å begrense skadene og forurensingen. De brukte spade, bøtte og strødde utover sagmugg på dieselen. I tillegg har de brukt håndpumpe for å få diesel opp fra en sluk.

– Oljen brukes til fyringsanlegget vårt, så det blir litt kaldere i lokalene våre idag og imorgen, men Bunker Oil har sagt at de skal levere ny tank til oss i morgen, så det blir ikke lenge vi fryser, sier Markhus til Rbnett.

Det er kraftig diesellukt over området, og politiet har opprettet en undersøkelsessak for å finne årsaken til hendelsen.

Restene i dieseltanken, omlag 2300 liter, ble berget av brannvesenet.