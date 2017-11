– Dyptgripende kulturforskjeller mellom Molde og Kristiansund

Nyheter

Kulturforskjeller mellom Molde og Kristiansund var tema for et møte i Nordmøre historielag i Kristiansund mandag kveld. Det skriver nettavisa Panorama

Innleder var cand. polit. Kjell Buggeo, oppvokst i Kristiansund, men store deler av livet ansatt ved Høgskolen i Molde, som faglærer, direktør og rektor. Foredraget kom straks etter fotballkampen der Kristiansund slo Molde, og stemningen i publikum var nok preget av det.

Til Panorama sier han: – Dette er et forsøk på å forstå hvorfor forskjellene mellom to jevnstore byer med bare en times reiseavstand kan være så dyptgripende, sier Kjell Bugge. Dette er noe annet enn vanlige søsken- og nabokrangler. Det er som forskjellen på Østland og Vestland. Det handler om mentalitet og verdier.

Han trekker fram at Molde nok tradisjonelt har hatt en mer positiv oppfatning av Kristiansund, enn omvendt.

– Det har vært underholdende og eksotisk å besøke naboen i nord, med spennende kulturtilbud, annerledes næringsliv og fargerik historie. Men sykehusstriden har ødelagt mye; nå ser vi mer konflikt og nedsnakking begge veier, mente Bugge.

Ikke individer

Bugge mener noe av svaret på hvorfor byene er så forskjellige, er forholdet til havet. Mens sjøfart og fiske forsvant fra Moldes næringsliv utover 1800-tallet, ligger Kristiansund midt uti havet og lever av det.

"Da blir det mer bask og strev, og mindre overskudd til hagestell. Og det blir store konjunktursvingninger med fiskepriser og oljepriser. Kristiansund har alltid vært orientert ut mot eksportmarkeder og mot Nord-Norge, og har mottatt impulser utenfra i et heseblesende tempo. Molde har fått holde på mer på det jevne, med stabil drift der man har gjort omtrent det samme som året før", skriver Panorama.

Samfunnsklasser

Kristiansund er bygd på et formidabelt klasseskille, nærmest en forutsetning for den tradisjonelle klippfiskindustrien. Utover 1900-tallet overtok arbeidsfolket makta, og 1. mai ble en like stor festdag som 17.mai. Molde har samtidig vært en by for landbruksbefolkningen i sin region. I Molde kopierte arbeidsfolket borgerskapets idealer og adferd – boliger og språk, mens det i Kristiansund var det arbeiderkulturen som dominerte, og folk måtte bo tett på grunn av plassmangel, skriver Panorama.

Bugge trakk fram flere forskjeller mellom folk i Molde og Kristiansund:

- Folk i Molde kan regne med å leve nesten tre år lenger enn sine naboer i nord. Fordi de lever sunnere, men kanskje noe kjedeligere, men unngår livsstilsykdommer.

- I Molde går man til kirke med nattverd og gir kollekt; slikt er sjeldent i Kristiansund.

- Men Kristiansunderne er mer konservative med hensyn til dåp og konfirmasjon: de gjør det slik det har vært «brukelig», mens akademikerne i Molde er mer opptatt av human-etikk. I Kristiansund er det utbredt å skifte jobb, bolig og kanskje også samboer, noe som er mer uvanlig i Molde.

Han hevder også at moldenseren framstår som mer ansvarlig, langsiktig og stabil. Man klipper plen og vasker bil. Holder alle frister, kildesorterer.

I følge Panorama mener Bugge at kristiansunderen er mer avslappet, omtrentlig og bekymringsløs; fører et friskere og mer høylytt språk, er glad i farger og snakker gjerne med fremmede. Moldekulturen er skriftbasert og kalkulerende. Kristiansunderen blir andre veien gjerne oppfattet som sjarmerende frisk og direkte.