Vil ha ned frafallet ved yrkesfag i videregående skoler: – Vi trenger flere lærebedrifter

– Selv om Møre og Romsdal er det tredje beste fylket i landet når det kommer til gjennomføring av videregående utdanning, ønsker vi å bli mye bedre. Målet vårt er at mange flere ungdommer skal fullføre opplæringa si, særlig i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, sier assisterende fylkesutdaningssjef Rune Solenes Opstad.

Sliter med overgangen

Som en del av ei fylkespolitisk satsing på yrkesfag, har Møre og Romsdal fylkeskommune ansatt fire nye formidlingskoordinatorer, i en prøveordning på to år, som skal ha ansvar for hver sin region. Søre SUnnmøre, Nordre Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre.

Fylket har en samlet gjennomføring på 75,7 prosent med 99,1 i de studiespesialiserende og 64,7 i de yrkesfaglige programmene.

– Det at gjennomføringsprosenten er lavere innen yrkesfag kan ha flere årsaker. Vi vet at ungdom opplever overgangen mellom skole og arbeidsliv som vanskelig. I dag er det altfor mange som står uten læreplass når de er ferdige med VG2. Det er nettopp i den overgangen at frafellet er størst, og det er denne overgangen vi ønsker å bedre.

Trenger flere lærebedrifter

– Dette samarbeidet mellom skole og arbeidsliv er helt avgjørende for å lykkes. Om vi klarer å rekruttere nok lærebedrifter og å koordinere de gode kreftene på en enda bedre måte, har jeg god tro på at vi kan oppfylle forventningene fra politikerne våre om at mange flere unge vil gjennomføre i framtida, sier Opstad.