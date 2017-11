Reagerer på Helse Midt-vraking av eldrekandidat

Nyheter

MOLDE/STJØRDAL: Helse Midt-styret skal på sitt møte torsdag vedta kandidater til det regionale brukerutvalget. Dit har Mellvin Steinsvoll, styreleder i Pensjonistforbundet Møre og Romsdal, sendt protestbrev.

Bakgrunnen er at Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag har gått sammen om en felles kandidat til utvalget, nemlig tidligere geriater Odd-Roe Skogen i Ålesund. Skogen satte som forutsetning at møtene i hovedsak gjennomføres på én dag, av familiære årsaker.

Han fikk da epost fra saksbehandler om at forutsetningen ikke kan innfris, og at han da ikke blir innstilt til utvalget.

Steinsvoll skriver i protesten:

– Slik vi har forstått, så holder brukerutvalget sine møter på dagtid og over en dag, og derved er Skogens forutsetninger innfridd. Det er derfor uforståelig for oss at kandidaturet strykes av denne årsak.

Han understreker dermed at de tre fylkesavdelingene av Pensjonistforbundet opprettholder sin innstilling på Odd-Roe Skogen.