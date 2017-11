Protester ved St. Olavs hospital

Nyheter

NRK skriver at det i går ble kjent at sykehusledelsen ba ledere og mellomledere om å ikke delta på markeringen.

Fakkeltoget som ble arrangert onsdag er protest mot innføring av ny arbeidstid. Rapportseringstida ved sjukehuset er vedtatt redusert fra 30 til 15 minutter fra dagvakt til aftenvakt eller fra aftenvakt til nattevakt.

– Vi bruker dette kvarteret på livsviktig informasjon i skiftene våre. Vi blir livredd for pasientsikkerheten, og også for våre egne arbeidsforhold, sier Gro Lillebø til NRK. Hun er ovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund ved St. Olavs hospital.

– Det er ikke sikkert at et fakkeltog får ledelsen til å endre mening, men det viktige her er å vise at vi er uenig, sier hun til NRK.

Til NRK tirsdag sa Nils Kvernmo er administrerende direktør ved St. Olavs hospital i Trondheim at man ikke kan ha en situasjon der ledere går i fakkeltog mot innføring av vedtak som styret har vedtatt ledelsen skal gjennomføre.

Som reaksjon på fakkeltoget sier Kvernmo til NRK at det gjør inntrykk, men at det dreier seg om tøffe økonomiske rammebetingelser for sykehus.

Det er effektiviseringskrav, og dette er et forsøk på å redusere møtetiden. Alternativet er å ha færre på vakt, sier Kvernmo, som mener lederne må komme til han med konkrete forslag til kutt dersom de skal klare å nå kravene.

Tillitsvalgt i Sykepleierforbundet, Birgit Brødreskift mener den øverste ledelelsen ikke har tillit til at de utøver faget riktig og mistenker dem for ordrenekt. Kvernmo svarer at han har full tillit til sine ansatte ved St. Olavs.

Unni Blakstad har jobbet ved sykehuset i 20 år. Hun sier til NRK at de nye kravene er uaktuelle å gå med på.

– Jeg synes alle har rett på en vanlig arbeidsdag med normalarbeidstid. De vil ha oss på flere vakter med samme lønn, og det er ikke aktuelt. Det går også utover pasientsikkerheten, og noen må snakke for dem også, sier hun.

Sykepleierne har også støtte blant legene ved sykehuset.