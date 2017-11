Nyheter

Onsdag formiddag meldte politiet via Twitter om en gressbrann på Gussiås i Nesset kommune. Da nødetatene kom til stedet viste det seg å være snakk om bålbrenning av bygningsavfall. Politiet melder at det ikke skal være noen spredningsfare, og det skal ikke være noen hus i nærheten. Personene som var ansvarlig for bålet fikk muntlig pålegg fra politiet.