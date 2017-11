Stabilt nybilsalg i Romsdal

Nyheter

MOLDE: I oktober ble det registrert 137 nye personbiler i Romsdal, én mer enn samme måned i fjor.

Statistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) viser fortsatt høgt salg av nye biler i Norge. Samtidig går også importen av brukte elbiler kraftig opp. Hovedgrunnen til dette er leveringsvansker og ventetid hos flere av importørene av elbiler. Vedtatte bomprosjekter i Oslo-regionen bidrar også sterkt til at markedet blir støvsugd for elbiler.

Hittil i år er det registrert 26.000 elbiler i Norge, dette utgjør 21,3 prosent av alle nyregistreringer. Luksusbilen Tesla er solgt i over 5000 eksemplar i 2017 i Norge.

Rekordlave utslipp

Den største gruppa er likevel hybridbiler med 35,8 prosent. Svært mange produsenter tilbyr nå hybridbiler, der Toyota var først ut og har sikret seg en sterk posisjon. Over 57 prosent av nyregistrerte biler i Norge i oktober er dermed elbiler eller hybrid. Dette gjør at utslippene er rekordlave på 83 g/km i gjennomsnitt.

Diesel taper

For første gang på over 20 år er dieselandelen på nybiler nå under 20 prosent, på det meste var den mellom 70 og 80 prosent. Biler med tradisjonell bensinmotor utgjorde i oktober en andel på 22,9 prosent.

BMW har en spesielt sterk posisjon i Romsdal, Når to måneder gjenstår av 2017, er det registrert 191 nye BMW-biler i Romsdal, 30 flere enn Toyota på 2. plass og 60 flere enn Volkswagen på 3. plass.

Bredt spekter

– Vi har et bredt modellutvalg, noe som passer til alle. Det kommer stadig nye modeller, i dag har vi avduking av to nye X3 og en GT-modell i 6-serien, forteller bilselger Andreas Bruer til Romsdals Budstikke.

Også i oktober topper BMW registreringsstatistikken, så vidt foran Skoda på 2. plass.

Skoda Octavia er den modellen som solgte best i oktober, foran Volkswagen Golf. Skoda har verken elbiler eller hybrid ennå, det har ikke bremset på salget.

– De som kjøper Octavia vil ha kraftig dieselmotor, firehjulstrekk og automatgir. 95 prosent er stasjonsvogner, forteller bilselger Bent Wåde til Romsdals Budstikke.