Oljeprisen på sitt høyeste nivå på to år

Nyheter

Prisen for et fat amerikansk lettolje kostet 57,39 dollar tidlig tirsdag morgen. Nordsjøolje ble omsatt for 64,27 dollar fatet.

Man må to år tilbake for å finne like høye oljepriser som mandagens nivå.

– Den saudiarabiske kampen mot korrupsjon sender oljeprisene opp, mener analytiker Rob Carnell i IG.

Analytiker Shane Chanel i rådgivningsselskapet ASR Wealth Advisers i Sydney trekker fram det større bildet.

– Spenningen mellom Iran og Saudi-Arabia ser ut til å bli en stor påvirkningskraft på et marked som frykter kutt i oljeforsyningen dersom det bryter ut konflikt, sier Chanel.

Sjefanalytiker Greg McKenna ved AxiTrader tror oljeprisene vil stige ytterligere dersom OPEC fortsetter med sitt selvpålagte produksjonskutt inn i neste år.

For Saudi-Arabia og andre land i Midtøsten er stigende oljepriser godt nytt, konstaterer Carnell.

– Den nåværende prisoppgangen betyr at Midtøsten forhåpentligvis kan være i stand til å kjøpe mer av det som produseres i denne delen av verden, og dermed bidra til å øke det som ellers er en heller svak eksportvekst, sier han.

Også børsene stiger. Oppgangen i New York mandag smittet over til Asia der Nikkei-indeksen i Tokyo tirsdag steg 1,5 prosent. Hang Seng-indeksen i Hongkong steg 1,2 prosent.