Markerer krystallnatta i Molde torsdag kveld

Nyheter

Det er organisasjonen Med Israel for fred (MIFF) Molde og omegn som står bak arrangementet.

Krystallnatta markeres flere steder rundt om i verden. Dette for å minnes opptrappingen av jødeforfølgelsene i Tyskland. Natt til 10. november ble en rekke jøder angrepet og jødiske forretninger utsatt for vandalisme. Da dagslyset kom var fortauene fulle av knust glass. Dette er bakgrunnen for navnet «krystallnatten».

Antallet jøder som ble drept under krystallnatten og i tiden umiddelbart etter, er usikkert. Anslag varierer mellom 36 og 200. I tillegg kommer mellom 2.000 og 2.500 dødsfall i konsentrasjonsleirene blant de som ble arrestert under eller rett etter krystallnatten.

Voldshandlingene mot tyske jøder denne natta innledet den systematiske forfølgelsen som resulterte i Holocaust, framholder MIFF Molde og omegn.

– Jødene fikk skylden for de enorme materielle ødeleggelsene og ilagt ei bot på om lag en milliard tyske mark, opplyser Kjell Ove Kleivenes i MIFF.

De vil markere natta med et foredrag på Alexandra hotell torsdag kveld. Lederen i MIFF nasjonalt, Conrad Myrland, kommer dit og holder et foredrag med temaet «Løgnindustrien mot Israel i Norge».

Forfatteren av boka «Løgnindustrien», Ben-Dror Yemini, kommer også, og skal legge fram tall som viser at «palestinerne har nytt godt av en av de raskeste levekårsforbedringene i menneskets historie i tiårene under israelsk styre», heter det fra MIFF Molde og omegn.