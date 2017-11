Moldemann kjempet mot IS - nå har han gått til terrorstemplete PKK

Nyheter

Det er VG som skriver at Karl Håkon Gulbrandsen lenge har vært fremmedkriger i Irak og Syria mot IS, der han har kjempet sammen med kurdiskdominerte YPG. YPG er med i den USA-støttede alliansen Syrian Democratic Forces nord i Syria. I fjor ble han filmet av NRK brennpunkt om krigen, skriver VG.

Vg skriver at nordmannen nå har meldt overgang til organisasjonen PKK.

Gulbrandsen sier i en video publisert på en PKK-vennlig nettavis den 6. november, at han kom til Tyrkia for å kjempe mot «den fascistiske tyrkiske hæren», at «jeg kom hit for å kjempe mot brutalitet» og for «frigjøring av kvinner og undertrykte grupper». VG skriver at han i videoen oppfordrer også andre til å slutte seg til geriljaen.

USA, Tyrkia, EU og NATO anser organisasjonen som en voldelig separatistorganisasjon. PKK er omtalt som en terrororganisasjon i regjeringens strategi for å forebygge og håndtere terror fra 2012, i følge VG.

I saken i VG opplyses det at Tyrkia ikke har lagt skjul på at deres pågående offensiv i Syria i like stor grad vil handle om å bekjempe kurdiske styrker, som å drive IS tilbake.

I vudeoen som er filmet i de kurdiske fjellområdene erklærer Gulbrandsen at han har gått over til den kurdiske gerilja-gruppen. Dette sier han om at PKK er terrorlistet: – Det er bare søppel. Hvorfor? Se på Tyrkia, se hva de gjør i Bakur mot det kurdiske folket. Hvor mange landsbyer har de brent ned, og hvor mange politikere fra opposisjonspartier i det kurdiske parlamentet har de fengslet.

Gulbrandsen kontaktet VG på epost i april, og varslet at han ville gå over til PKK. I eposten forklarer han at YPG-leiren han bodde i ble bombet, en opplevelse han beskriver som sentral for beslutningen om å forlate YPG.

– 20 ble martyrer, 18 ble skadet (...). Det var da jeg innså at det er Tyrkia som er den største trusselen og faren for kurdere. Tyrkia er ikke opptatte av å kjempe mot Daesh og har kun til hensikt å ta knekken på kurderne i Syria.

Andam Aziz, er co-leder for UngKurd Norge, en organisasjon som jobber for kurdernes interesser og for å fremme kurdernees sak. Han har møtt Guldbrandsen flere ganger og beskriver ham som en gjennomtenkt mann, som ville gjøre noe som gir livet en mening, skriver VG.

- Man har tenkt nøye gjennom det han gjør. Å gå inn i PKK-geriljan er et livsprosjekt, så jeg tror nok ikke han kommer tilbake til Norge igjen, sier han.