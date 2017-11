Innbrudd, tyveri og skadeverk på Gossen barne- og ungdomsskole

Nyheter

I løpet av det siste døgnet har noen brutt seg inn på Gossen barne- og ungdomsskole på Aukra. Et mindre beløp med penger skal være stjålet, og det skal være utført skadeverk på flere dører.

Personene som brøt seg inn har også utført skadeverk med tusj på vegger og flere dører. Det er ikke første gangen skolen blir utsatt for hæverk. I begynnelsen av oktober tok flere seg opp på taket av skolen og lagde hull både i takduken og i selve taket. Flere kabler som førte til overvåkningskamera ble også skåret over.

– Dette er et problem de nok begynner å bli lei av. En patrulje har vært på stedet i dag, og vi har nok opplysninger til at vi etterforsker saken videre, noe mer ønsker vi ikke å gå ut med akkurat nå. Det er et lite miljø der ute, sier John Bratland, operasjonsleder ved operasjonssentralen til Møre og Romsdal politidistrikt.