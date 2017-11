Fikk 60 dagers fengsel etter vold mot kjæresten

Nyheter

I slutten av oktober møtte en mann fra Romsdal i tingretten, tiltalt for å ha vært voldelig mot kjæresten. Mannen erkjente seg ikke skyldig. Retten mottok tre vitneforklaringen, og aktor la ned påstand om 60 dagers fengsel, med to dagers fradrag på grunn av varetekt.

Startet med en krangel

Tiltalte og fornærmede har hatt et av og på-forhold i mange år, noe som har en sammenheng med deres alkoholproblemer. En lørdag i 2016 kom tiltalte på besøk til fornærmede. Utover natta ble begge veldig beruset.

Tidlig på morgenen startet en diskusjon som endte i en krangel. Mannen kastet et glass på en tv, slik at skjermen ble ødelagt. Fornærmede ringte til politiet og ba om hjelp, men et kvarter seinere ringte tiltalte politiet og sa de var blitt venner igjen. Politiet vurderte ut fra opplysningene i saken at de ikke kunne prioritere oppdraget.

Påførte fornærmede sterke smerter

Tiltalte og fornærmede fortsatte krangelen. Tiltalte kastet vin på fornærmede, dyttet henne bakover i sofaen og fiket til henne mens han ropte og skrek. Han presset et kne mot halsen og overkroppen hennes slik at hun fikk pustevansker. Hun forsvarte seg med å klore ham i ansiktet. Han tok da tak i kjeven hennes med begge hender og klemte til. Hun begynte å blø fra munnen og fikk sterke smerter.

Hun klarte å komme seg løs, og dro ned til en nabo som kontaktet politiet. Tiltalte ble pågrepet og satt i arresten, mens kvinna ble kjørt til legevakta, og videre til sjukehuset.

Fordi hun var redd for nye hendelser ble det ilagt besøks- og kontaktforbud. Til tross for denne, tok han kontakt med henne to ganger.

Bedømmes som edru

Romsdal tingrett fant det bevist at han hadde utøvd vold og kroppskrenkelse mot kvinna. Retten så bort fra uvitenhet som følge av selvforskyldt rus, og tiltalte bedømmes som om han var edru.

Tiltalte mente han ble utsatt for ulovlig angrep fra fornærmedes side, men retten trodde ikke på forklaringen hans, da han tidligere har forklart seg annerledes om hendelsesforløpet. Fornærmedes forklaring var i samsvar med forholdene i saken som kan bekreftes av politiet og andre vitner i i saken.

Mannen ble etter dette dømt til 60 dager i fengsel. Han må også betale 20.000 kroner i erstatning til kvinna, pluss skadeerstatning på 2.500 kroner for den ødelagte tv-en. I tillegg kommer 5.000 kroner i saksomkostninger.