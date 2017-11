Færre kommuner skal bosette flyktninger i 2018. I Møre og Romsdal er det en nedgang på 459

Nyheter

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber 210 kommuner om å bosette til sammen 4400 flyktninger til neste år. 150 av disse er enslige mindreårige. Antallet som skal bosettes er langt færre enn i 2017 og 2016, hvor det ble bosatt over 26.000 flyktninger til sammen. Den store nedgangen i antallet om skal bosettes, skyldes at det kommer færre asylsøkere til Norge.

– Som følge av de lave asylankomstene vil kun halvparten av kommunene som bosetter flyktninger i år, blir bedt om å bosette flyktninger i 2018. De som blir bedt om å ta imot flyktninger, vil få langt færre enn de har gjort de siste par årene, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi.

Statlig sektor og kommunesektoren har blitt enige om håndteringen av det lave behovet for bosetting av flyktninger. IMDi og KS har fordelt fyktningene på kommunenivå.

Ser fram til fortsatt godt samarbeid

– Jeg vil berømme den enorme innsatsen norske kommuner har lagt ned i bosetting og integrering av flytkninger de siste par årene, sier Rieber-Mohn.

Hun ser fram til fortsatt godt samarbeid med kommunene og bosetting og integrering av flyktninger, og oppfordrer kommunene til å fatte vedtak i tråd med IMDis forespørsler.

– For å lykkes med integreringen framover, er vi avhengigav at kommunene jobber for å øke kvalitete på arbeidet med å integrere nyankomne flyktninger. Flere må i arbeid, bli økonomisk selvstendige og integreres i lokalsamfunnet. De kommunene som har forutsetninger for å gjør een god jobb er prioritert i fordelingen av flyktninger i 2018, sier Rieber-Mohn.

Møre og Romsdal blir bedt om å ta imot 248 flyktninger i 2018, noe som vil være en nedgang på 459 fra i år, og 473 fra året før.

Av kommunene i dekningsområdet til Romsdals Budstikke, er det Molde, Vestnes, Rauma og Fræna som blir bedt om å ta imot flyktninger.

Molde bes om å ta imot 33, Vestnes 10, Fræna 10 og Rauma 10.

Kristiansund bes om å ta imot 22, og Ålesund 45.