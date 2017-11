Til legevakt etter slagsmål i Molde

Nyheter

Politiet fikk natt til søndag melding om slåssing ved bussterminalen i Molde. Da politiet kom til stedet kom de over to personer som slåss. En mann ble pågrepet av politiet, mens en annen mann ble sendt til legevakt for en sjekk.

Mannen som ble pågrepet er i slutten av 20-åra og vil bli anmeldt for forholdet. Han sitter søndag morgen fortsatt i arresten og vil trolig bli avhørt i løpet av dagen.

Fornærmede, en mann i 40-åra, ble sendt til legevakt med skader i ansiktet. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.