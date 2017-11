Nyheter

Politiet pågrep to supportere i forbindelse med fotballkampen lørdag kveld. De to ble pågrepet ved to forskjellige tilfeller.

Begge mennene ble stoppet på Aker stadion fordi de var sterkt beruset. Begge er i 30-åra. De to ble stoppet av politiet like før klokken halv sju.

En av mennen blir anmeldt for å ha havnet i munnhoggeri med politiet.