Terje Tovan: – Frykter for byen vår

Nyheter

De fem partiene som står bak demonstrasjonen er Borgerlisten, Frp, SV, SP og MDG. Disse stemte mot firefeltsveg i dagen da saka tirsdag var oppe i plan- og utviklingsutvalget i Molde.

Omstridt sak

Demonstrasjonen skal holdes på rådhusplassen i Molde mandag kveld. Den arrangeres i forkant av at formannskapet dagen etter skal behandle den omstridte saka om vegløsning for E39 østover fra Bolsønes. I plan- og utviklingsutvalget sist tirsdag ble det flertall 7–4 for firefeltsveg i dagen, der to av feltene er kollektivfelt.

– Hvorfor demonstrasjon?

– Vi vil protestere mot selve saka. Og at den kjøres fram på det grunnlaget og den måten det gjøres på. Og så legger vi merke til engasjementet denne saka skaper. En stor del av byens befolkning er både veldig frustrerte, sinte og sorgtunge over det de opplever nå. Og de er frustrerte over at de ikke har noe sted å få utløp for følelsene sine på og at de bare må se på det som skjer uten å kunne påvirke det, sier Tovan. Han mener demonstrasjonen vil gi folk en arena til å få vist hva de mener om saka.

– Kjærlighet til byen

– Vi skal ikke arrangere noe opptog, men en stille demonstrasjon. Vi skal ha paroler som sier «Nei til E39 i dagen gjennom Molde» og «Folkemeningen må høres». Det blir en kort appell fra rådhustrappa og vi avslutter med å synge Moldesangen, sier Tovan. Sangvalget begrunner han slik:

– Moldesangen synger vi som et uttrykk for vår kjærlighet til byen og vår uro over det som nå skjer. Moldefolk er veldig glade i byen sin, og jeg tror mannen i gata ser at noe av det som gjør det verdifullt å bo i Molde er tilknytningen til naturen og nærheten til fjorden. Det er en del av vår identitet, sier Tovan.

– Og nå opplever vi en prosess som er i ferd med sterkt å endre den eneste gjenværende strandlinja fra Strande til Kringstadbukta som gir folk anledning til rekreasjon og friluftsliv. Da er det klart mange reagerer, sier Tovan.

– Men må man ikke legge bedre til rette for vekst i trafikken og for kollektivtrafikk?

– Poenget er at det finnes andre alternativ. Det alle vi fem partiene er enige om er at dette er feil løsning. Alle er enige om at vi ikke vil ha vegen i dagen. Så er det noen som sier at hvis Møreaksen kommer så vil de at E39-trafikken ledes gjennom byen på en miljøvennlig måte – i tunnel. Mens andre ikke vil ha vegen i det hele tatt – og heller ikke tunnel. Men jeg vil understreke at dette ikke er en demonstrasjon mot Møreaksen, men mot det som nå kjøres fram som en trafikkløsning for Molde by, sier Tovan.

– Hvis det ikke kommer mye folk, vil det være et tegn på at dere ikke har så mye støtte som du tror?

– Det er det vanskelig å mene noe om. Men jeg bare registrerer den aktiviteten som er for eksempel på debattplass i Romsdals Budstikke. Og der ser du alt fra mannen i gata til næringslivslederne, sier han.

Ikke utsettelse

På møtet i plan- og utviklingsutvalget fremmet Sp på vegne av dem, Borgerlisten og Frp et forslag om at vegsaken ble utsatt i påvente av at skissene Statens vegvesen har presentert burde ut på høring. Men det falt med fire mot sju stemmer.

Under møtet opplyste utvalgsleder Roar Beck (H) at statens vegvesens utredninger viser at det er mulig å bygge tunnel, men at det ikke er mulig å finansiere det.

– Det er andre som mener at det er mulig å finansiere det gjennom å korte tunnelen på vestsida og i stedet bruke pengene på østsida, sier Tovan.