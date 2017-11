Stenger brua ei hel helg

Nyheter

Gjemnessundbrua blir stengt fra fredag 24. november klokka 23 til søndag 26. november klokka 23. Det er ikke lokale omkjøringsmuligheter, men brua blir åpen for fotgjengere og syklister. Årsaken til stengingen er at Statens vegvesen må skifte ut et lager.

– Brulageret er innfestingsmekanismen mellom brutårnet og selve brua og plassert inne i brua, under kjørebanen. Den tillater brua å bevege litt på seg, men skal også hindre for store bevegelser, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Det er trange arbeidsforhold inne i Gjemnessundbrua, og det er bevegelse i brua både på grunn av tungtrafikk og vind. Derfor er det både praktiske og sikkerhetsmessige årsaker til at trafikken ikke kan kjøre over hodet på arbeiderne som skal gjøre jobben, sier byggeleder Hallvard Rangnes i pressemeldingen.

Både politi og ambulanser på utrykning får passere på brua. Du kan også gå over brua som fotgjenger.

Andre trafikkanter må bruke omkjøringsveger over Eide, Averøy og Kristiansund på ytre eller Nesset, Tingvoll og Sunndal på indre.