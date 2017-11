Nyheter

Politiet i Molde holdt to promillekontroller i Molde natt til fredag. I første kontroll ble 20 sjåfører testet – ingen blåste til rødt.

I neste kontroll ble 90 sjåfører testet for promille – her var det en som blir siktet for ruskjøring, melder operasjonsleder. Vedkommende ble fremstilt for utvidet prøve.