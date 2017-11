Fikk 3000 kroner i bot etter at hunden bet mann i leggen

Nyheter

En Molde-mann er i Romsdal tingrett dømt til å betale 3000 kroner i bot etter at hunden hans bet en mann i leggen. Tiltalte vedtok ikke forelegget, og møtte til hovedforhandling og erkjente seg ikke skyldig.

Langs eiendommen til den tiltalte mannen går det en grusvei som er privat, men den benyttes likevel daglig av gående og syklende, noe tiltalte var klar over. Han har i ettertid satt opp skilt om at veien er privat, men det var ikke gjort på det tidspunkt tiltalten gjelder.

Det var tidligere i år at den tiltalte mannen slapp hundene ut av en inngjerdet hundegård for å la dem gå inn i huset. Hundene var ikke i bånd eller sikret på annen måte. Idet hundene ble sluppet ut, gikk en forbipasserende mann langs grusvegen. Hundene løp bort til mannen, og den ene bet han på baksiden av kneet. Mannen var innkalt som vitne i saken.

Vitnet opplyste tiltalte om at han hadde blitt bitt, men sa at det gikk bra, og gikk videre, siden han på det tidspunktet ikke kjente noe særlig etter bittet. Senere oppdaget han at det var blitt et sår, og at det kom noe blod fra bittet. Han dro til legevakt og fikk satt stivkrampesprøyte.

Handlet uaktsomt

Rettent fant det bevist at tiltalte hadde forholdt seg som beskrevet i tiltalen, noe som medfører straff dersom en hundeholder forsettlig eller uaktsomt unnlater å forebygge eller avverge at hunden angriper eller skader en person. Retten finner det bevist at tiltalte handlet uaktsomt.

I aktsomhetsvurderingen legger retten avgjørende vekt på at tiltalte slapp hundene løs uten noen form for sikring på et sted hvor det jevnlig forekom ferdsel til fots og med sykkel. Selv om han befant seg på sin egen eiendom, og veien var privat, var han klar over at veien daglig ble benyttet av forbipasserende.

Det vektlegges også at det var snakk om flere hunder som ble sluppet løs samtidig, og at det derfor var vanskelig for tiltalte å ha kontroll på hver enkelt hund.

Ut fra en samlet vurdering fastsettes straffen til en bot på 3000 kroner, subsidiært seks dager fengsel. Mannen ble også dømt til å betale 2000 kroner i sakskostnader.