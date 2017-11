Nyheter

Nødetatene ble i 13-tida torsdag varslet om ei arbeidsulykke på Julsundet. En person skal ha falt fra 3-4 meters høgde.

Vedkommende blir nå fløyet til St. Olavs Hospital i Trondheim. Skadeomfanget er imidlertid ukjent, melder politiet.

Ulykka skal ha skjedd under elektroarbeid på et naust like ved Julsundet skole.