Gjorde et dagsverk

Nyheter

Molde: Markus Gjerde Andersen (17) er leder av årets OD-komité på Molde Videregående Skole. Vi møter han torsdag formiddag. Fra sin pult midt i en av gangene på Molde videregående holder han i trådene. Siden høstferien har han jobbet for å få Operasjon Dagsverk (OD) til å bli bra. OD-komiteen ved skolen består av 13 elever, samt hjelp fra enda flere frivillige.

Kriserammet

– Operasjon Dagsverk er et dagsarbeid som blir arrangert av Elevorganisasjonen hvert år, hvor pengene som elevene samler inn, går til et kriserammet område, sier Gjerde Andersen. Nigeria er rammet av oljesøl og ungdommene der trenger kunnskap om hvordan de kan få gjennomslag for sine

krav om rent drikkevann, rein matjord og et levelig klima og miljø. Ikke alle vet at de har disse rettighetene, heter det på ODs nettsider.

Til utdanning

I år jobber Operasjon Dagsverk for at unge Nigerianere skal få bedre utdanning. Med pengestøtten vil ungdommene blant annet lære om internasjonale forpliktelser, hvilke lover og regler som gjelder for oljeselskapene som opererer i Nigeria, hvordan de kan påvirke sine politikere og hvordan sørge for oppmerksomhet om oljeutslippene.

– Hvorfor valgte du å bli leder for Operasjon Dagsverk ved Molde videregående?

– Jeg syntes det hørtes ut som noe som kunne passe for meg. Jeg hadde lyst til å være med på å forme OD, skape noe og se at det fungerer, sier Markus Gjerde Andersen.

Han forteller at han alltid har likt organisering og det å ha kontroll på ting, spesielt ting som har med skolen å gjøre. Derfor følte han at denne oppgaven kunne passe for han.

Operasjon Dagsverk er ikke det eneste Gjerde Andersen er engasjert i på skolen. Han er medlem av elevutvalget, som jobber for et bedre skolemiljø. Han sitter også i elevrådet og er politisk aktiv.

Hardt arbeid

OD-lederen legger ikke skjul på at de siste ukene har vært stressende, men mener at det ikke bare er negativt.

– Det er alltid godt å jobbe under press. Hvis du føler at du har en frist på deg, så vil du som oftest klare å yte mer, sier han.