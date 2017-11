Fotgjenger døde etter påkjørsel i Ørsta

Nyheter

Politiets operasjonssentral i Møre og Romsdal meldte torsdag morgen, klokka 07.22, om ei trafikkulykke på Brautaset i Ørsta kommune.

Etter at nødetatene var kommet fram til stedet, kunne politiet melde at det var snakk om en fotgjenger som var blitt påkjørt og at vedkommende var kritisk skadd. Luftambulanse kom til stedet, men mannen ble ikke fløyet til sjukehus. Behandling ble gjort på stedet.

Klokka 09.11 meldte politiets operasjonsleder at fotgjengeren, en mann i 60-åra, var død. Pårørende er varslet.