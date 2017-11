Fire personer pågrepet på Sunnmøre

Nyheter

I forbindelse med hendelsen er fire personer pågrepet og sitter i arrest. Politiet har funnet narkotika og har fremstilt de pågrepne for en utvidet prøve. De er under mistanke for mulig ruspåvirkning og kjøring, samt besittelse av stoff.

De fire pågrepne er ifølge Sunnmørsposten ungdommer fra Sunnmøre som er kjent av politiet fra tidligere.

Ingen personskader

– Én bil står på veien og brenner når politiet ankommer og en annen bil har kjørt inn i en lyktestolpe og knekt den, opplyser operasjonsleder John Kåre Flo i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB torsdag morgen.

Politiet har ikke fullstendig oversikt over situasjonen, men operasjonslederen opplyser at det ikke dreier seg om en trafikkulykke der to biler er involvert. Bilene skal ikke ha vært borti hverandre.

– Vi vet ikke hvorfor bilen brant, og ikke hvorfor den andre bilen har kjørt inn i lyktestolpen, sier operasjonslederen.

Brannmannskap rykket også ut og fikk startet slukking. Også ambulanse rykket ut – politiet meldte samtidig på Twitter at det ikke var personer i bilene.

Att. Fiskerstrand FV 657. Det bekreftes på stedet at det ikke en personer i de to bilene. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) November 2, 2017

Har startet avhør

Politiet har nå tauet inn begge bilene for undersøkelse. Flo opplyser at de har startet avhør, som vil fortsette utover dagen.

Tidlig torsdag morgen opplyste politiet om hendelsen og at «politiet har fått kontroll på fire personer som på en eller annen måte har vært involvert».

– Det har ikke vært et reelt trafikkuhell. Det er nok laget til for å være et trafikkuhell. Hvorfor den ene bilen har brent er heller uklart for oss, sa operasjonsleder Erik Mikaelsen til NTB i 4-tiden.

Alle nødetater rykket ut da politiet fikk melding om hendelsen på fylkesvei 657. Noe over klokken 5 torsdag meldte politiet at fylkesveien var åpen for fri ferdsel igjen.