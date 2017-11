Ett av fem barn gruer seg til å gå på skolen

Nyheter

«Gruer du deg ofte til å gå på skolen?» var et av spørsmålene 6.500 elever i 5. til 7. klasse i Asker og Bærum i Akershus ble bedt om å svare på.

Bærum kommune tok initiativet til undersøkelsen, og Ungdatasenteret ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus har utviklet spørreskjemaet i samarbeid med Kompetansesenter rus, region øst og kommunene.

Hvorfor barna gruer seg er fortsatt uklart og skal forskes mer på.

– Men ganske mange svarer i undersøkelsen at de gruer seg til prøver. Det kan være én grunn. Noen er redde for å snakke foran klassen, og noen svarer at de blir mobbet. Men det kan også være at de gruer seg fordi de synes det er kjedelig på skolen. Dette skal vi forske mer på, sier forsker Mette Løvgren til Aftenposten.

Løvgren sier til forskningsmagasinet Viten + Praksis at det viktigste funnet er at de aller fleste barn i Bærum og Asker har det bra, men at det finnes barn som ikke har venner.

Noen av barna gir ifølge Løvgren også uttrykk for at de er misfornøyde med seg selv, med foreldrene sine eller med skolen.

– Selv om disse ikke utgjør mer enn noen få prosent av barna i kommunene, er dette en gruppe som en bør ha et særskilt fokus på i det videre arbeidet med barn og unge, understreker Løvgren.

Leder for Ungdatasenteret, Anders Bakken, sier det ville være interessant å se om resultatene er like for andre kommuner i Norge.