Skrantesjuka ga fullt hus på Batnfjordsøra

Alle stoler var opptatt, og mange måtte stå langs veggene, da møtet startet kl. 19. Ordføreren anslår at opp imot 400 personer har møtte opp.

Det er jegere og viltinteresserte fra Gjemnes, Molde, Nesset, Fræna, Eide, Tingvoll, Sunndal, Kristiansund og Averøy som er samlet til informasjonsmøte om skrantesjuka som nå angriper rein og hjort i Norge.

Avblåser skrantesyke-alarm i Møre og Romsdal I forrige uke ble det påvist skrantesyke på en hjort felt under jakt i Gjemnes. Analyser viser at sykdommen ikke er av den alvorlige typen.

Christer Moe Rolandsen, forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), tar for seg det nasjonale kartleggingsprogrammet for skrantesjuke.

Erling Meisingset fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) orienterer om hjortens områdebruk og risiko for spredning.

Magne Andreas Cartfjord Mo fra Mattilsynet går gjennom forskrifter og tiltak knyttet til skrantesjuke.

