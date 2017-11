Har fått påvist yrkessjukdom

Nyheter

(Driva.no): Det har vært betydelige bygningsmessige utfordringer ved dagens ambulansestasjon i Nesset der Helse Midt har en langsiktig leiekontrakt i det som tidligere ble omtalt som Fiat-verkstedet i Eidsvåg. Det er firmaet Helse og Sosialbygg AS på Sunndalsøra som eier bygget. Det har blant annet vært problem med ventilasjonen i bygget. Problemene ble etterhvert så store at ambulansestasjonen midlertidig ble flyttet til leide lokaler på baksida i Eidsvåg. Der er de fortsatt. Driva får bekreftet at en ansatt i ambulansetjenesten fått påvist yrkessjukdom som en følge av å ha oppholdt seg i bygget.

Tett samarbeid

Under det siste kommunestyremøtet i Nesset ble planene om å bygge helsehus med omsorgsboliger i sentrum diskutert. Det blir vurdert om det kan være aktuelt å flytte ambulansestasjonen inn i det nye helsehuset. I kommunestyremøtet framsatte Kari Petrine Øverås (Sp) et forslag som partikollega Stig Arild Arvesen hadde forfattet. I brevet blir det vist til at samarbeidet mellom Nesset brann og redning og ambulansen i Nesset blir stadig tettere. Arvesen sier de samarbeider med ambulansen på mange utrykninger.

- Flere og flere av uttrykning til brann og redning omhandler i dag helseoppdrag. Derfor mener jeg at det er hensiktsmessig å samordne lokaliteter for ambulanse og brann og redning. Dette har vi en god mulighet til nå ettersom det er slutt på kafedrift på nabotomten på brannstasjonen. Nå må vi smi mens jernet er varmt og legge frem dette alternativet for Helse Midt. Dette vil være et viktig tiltak for å styrke ambulansen tilhørighet og i Nesset for framtida, sier Arvesen.

Sp-politikeren sier det per i dag er ingen forslag om å legge ned ambulansen i Nesset, men at man ikke vet hva som kan skje på sikt når det nye sjukehuset på Hjelset står ferdig.

- Kommunikasjon og transport forandrer seg hele tiden. Derfor er det viktig med et framtidig ambulansebygg som tjener kommunens innbyggere på best mulig vis.

Arvesen ser også for seg at det vil være mulig for ambulansen å bruke lokaliteten til brann med treningsrom og møterom.

Kommunestyret sa ja til at muligheten for en samlokalisering med brannstasjonen kan utredes.

- Ønskelig

Lars Erik Sjømæling er avdelingssjef for prehospitale tjenester i Helse Møre og Romsdal. Han sier helseforetaket ikke har konkludert med hva som skal skje med ambulansestasjonen i Eidsvåg. Sjømæling bekrefter at det er problem med inneklimaet på dagens stasjon, og at det er bakgrunnen for at de ansatte har flyttet ut.

- Det er tatt prøver og vi skal konkludere hva vi gjør når alle resultatene er klare. Når det gjelder en eventuell samlokalisering med brannstasjonen er det generelt slik at helseforetaket ser det som ønskelig.

Denne saka ble først publisert på Driva.no.