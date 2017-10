Tiltalt for flere tilfeller av tjuveri, skadeverk, kjøring i ruspåvirket tilstand og bruk av narkotika

Nyheter

Det var to påfølgende sommernetter at de to unge herrene fra Rauma virkelig rotet det til for seg, ifølge tiltalen politimesteren i Møre og Romsdal nå har tatt ut.

Den ene gutten var 19 år, den andre 20, da det skjedde. Begge må møte i Romsdal tingrett i starten av januar.

Stjal og ødela

Ifølge tiltalen skal de først ha vært på et tjuveri-raid. Fra en bedrift på Øran Vest stjal de et nettbrett, en mobiltelefon, to bilnøkler og to andre nøkler. Fra en bil som sto parkert på Mjelva tok de fiskeutstyr, en kikkert og ei hodelykt.

Deretter stjal de en personbil fra Åndalsnes camping og kjørte den til Trollveggen hvor de kolliderte. Begge var beruset da dette skjedde. Den yngste av dem ble dessuten fratatt førerkortet noen måneder tidligere etter å ha kjørt med høy promille sommeren 2016. Han ble da dømt til fengsel i 30 dager.

Fortsette å ødelegge

På Soggebru camping knuste de ei dør på sanitæranlegget, og de stjal også flere nøkler, ifølge tiltalen.

De gjorde også et innbrudd ved en bedrift på Mjelva hvor de knuste ei rute, skadet flere stoler, ødela flere maskiner og en dockingstasjon til en pc. De knuste også ruta på en privateid bil som sto parkert på Mjelva.

Begge to er også tiltalt for bruk av narkotiske stoffer, blant annet cannabis og diverse legemidler. Den ene er også siktet for bruk av ecstasy – den andre for oppbevaring av det.