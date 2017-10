Gutten som var sjåfør da en russ falt ut av bilen, fikk redusert straffen

Nyheter

Det var natt til 1. mai at en russ ramla ut av en bil i fart i Molde sentrum. Han som falt ut hadde ikke belte på seg, og døra ved siden av ham var åpen. Da sjåføren på 18 år kjørte gjennom rundkjøringa i enden av Storgata, ramla han ut.

Etter at en video av hendelsen ble lagt ut på nettet dagen etter, bestemte politiet seg for å etterforske saka. Førerkortet til gutten ble beslaglagt og han fikk ei bot på 5.500 kroner.

Ombestemte seg

– Jeg forstår ikke hvorfor jeg skal få straffen for at han i baksetet ikke hadde på bilbelte, sa sjåføren til Rbnett rett etter ulykka.

– Stemplet som kriminell Sjåføren av russebilen russ falt ut i fart sier at hendelsen har gått hardt innpå ham.

Politiets forelegg innebar at han ville mistet retten til å kjøre bil i tre måneder. Etter knappe to måneder kom han fram til at dette aksepterte han ikke. Dermed havnet saka i retten. I slutten av oktober var det hovedforhandlinger.

Sjåførens førerkort var beslaglagt fra 3. mai og fram til han trakk sitt samtykke til beslag, 30. juni.

Delvis enig med aktor

Romsdal tingrett skriver i sin dom at sjåføren hadde opptrådt uaktsomt og at «ulykken kunne lett ha fått et langt mer alvorlig utfall». De støttet aktors påstand om at bota burde være på 6.000 kroner.

Når det gjelder lengden på tapet av førerretten, var tingretten også her i utgangspunktet enig med aktors påstand om tre måneder. Likevel skriver de i dommen at de «etter en konkret vurdering [fastsetter] tapsperioden til to måneder».

Fordi den unge mannen kom bedre ut når det gjelder tap av førerretten, slipper han å betale saksomkostninger. Han må imidlertid avlegge full førerprøve for å kunne fortsette å kjøre bil.