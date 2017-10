Wold & Co etablerer kontor på Åndalsnes

Nyheter

MOLDE/ÅNDALSNES: – Vi åpner kontoret på Åndalsnes 4. januar, og etablerer oss i Nordveggen-bygget. Vi vil være en del av fellesskapet i Rauma næringshage, sier Øyvind Riise, en av fem advokater i Wold & Co.

Han forteller at de vil ha fast kontordag på Åndalsnes på torsdager.

– Hva er bakgrunnen for etableringa?

– Vi mener det både for privat- og næringsmarkedet absolutt er behov for et advokatkontor i Rauma. Historisk har vi tidligere vært i Rauma. Vi hadde kontor på Åndalsnes i mange år, helt til vi la ned i 2006. Det var rent praktiske hensyn som var årsak til nedlegginga. Nå er etterspørselen etter advokattjenester på Åndalsnes såpass stor både på nærings- og privatklientsiden at vi tror det er formålstjenlig at vi etablerer oss der igjen. Klienter vi har i Rauma må i dag komme til Molde. Vi blir en del av et næringslivsfellesskap på Åndalsnes. Det mener vi er en styrke for oss, sier Øyvind Riise.

Vil alternere

Wold & Co består i dag av advokatene Erik Wold, Mads Jenset, Øyvind Riise, Ingrid Heggdal Larsen og Astrid Bolstad.

– Vi fem kommer til å alternere, og vil betjene kontoret minst en dag i uka. Det kan bli behov for flere, sier Øyvind Riise.

80-årsjubileum

Kontoret på Åndalsnes blir åpnet samtidig med at Wold & Co kan feire 80-årsjubileum.

Høyesterettsadvokat Odd Wold etablerte praksis i Molde i 1938. Seinere tok sønnen Egil Wold over. I dag er Erik Wold tredje generasjon i det tradisjonsrike advokatfirmaet, som er Moldes eldste.

Firmaet har i 48 år hatt kontor i Torget 2 i Molde. Øyvind Riise og Mads Jenset har mange år bak seg ved kontoret, og begynte henholdsvis i 1986 og 2001. I 2010 kom Erik Wold inn. Seinere har Astrid Bolstad og Ingrid Heggdal Larsen kommet til.

– Hele spekteret

– Vi tar saker over hele spekteret, dekker alle rettsområder og er opptatt av at vi skal utfylle hverandre, sier Erik Wold.

Han kom sjøl fra Thommessen i Oslo, som er et av Norges to største advokatfirma, da han vendte tilbake til Molde.