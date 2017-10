Skal bli tryggere for risikogruppene

Nyheter

MOLDE: – Statistikk viser at ni av ti som omkommer i brann gjør det i egen bolig. 50 prosent av dem er mottakere av omsorgstjenester, og tre av fire som omkommer i brann tilhører en av risikogruppene, sier kommunikasjonsansvarlig Endre Dahlen i Molde brannvesen.

Mye å hente

– I vårt område var 11 av de 20 siste branntilløpene i bolig hos personer i risikogrupper. Så med tanke på brannsikkerhet er det mest å tjene på å sette inn ekstra innsats her, sier Dahlen.

Derfor vil mellom 2.500 og 3.000 boliger i Molde, Nesset, Midsund og Eide i tida framover få en sjekk av brannsikkerheten. I forrige uke startet kursing av 800 kommunalt ansatte i de fire kommunene. De skal sjekke hjemmene til de mest brannutsatte gruppene.

– Hvilke er de mest utsatte gruppene?

– Eldre hjemmeboende, personer med nedsatt fysisk eller psykisk helse, personer med rusproblem og flyktninger/innvandrere. Prosjektet Trygg heime skal bidra til å øke brannsikkerheten hos disse gruppene ved at kommunens virksomheter samarbeider om kartlegging, forebygging og tekniske tiltak, sier Dahlen.

Frykt hos mange

Det er Molde brann og redning som har den koordinerende rollen, men det er de kommunalt ansatte, de som har direkte kontakt med folk ute i hjemmene deres, som skal gjøre mye av jobben.

– Det er nok en frykt for brann, både hos mange av tjenestemottakerne, men også blant deres pårørende. Så dette prosjektet tror jeg vil skape større trygghet for mange, sier Mette Borge-Olsen Moe, avdelingsleder ved Tiltak funksjonshemmete i Molde kommune. Hun mener opplæringen de nå får i brann- og brannrisiko vil bety at de har et ekstra blikk på dette når de er ute.

– Har beboerne det de trenger for å ivareta seg sjøl? Er det noe som blokkerer nødutgangene? Har de hjelpemidlene de trenger? I en hektisk hverdag er dette et lite tiltak som kan gjøre mye for brannsikkerheten hos den enkelte, sier Borge-Olsen Moe.

Søker om mer penger

Endre Dahlen forteller at nøkkelen til god brannforebygging hos sårbare grupper er samarbeid mellom brannvesenet og øvrige aktører i kommunen. Prosjektet Trygg Hjemme har til nå fått en støtte på 800.000 kroner i prosjektmidler fra «Det store brannløftet» i regi av Gjensidigestiftelsen. Brannvesenet har søkt om ytterlig 2,8 millioner kroner.

– Pengene skal brukes til tekniske tiltak i de tilfellene der brukernes behov ikke kan dekkes gjennom eksisterende ordninger, forteller Dahlen. For eksempel kjøp av røykvarslerbatteri med spesielt lang levetid, komfyrvakter, røykvarslere og mobile slukkeanlegg.

Redde liv

– Målet er å bedre brannstatistikken. Unngår man en brann spares samfunnet for mye penger – men ikke minst den potensielle faren for at liv går tapt, sier Dahlen.