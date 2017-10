Mann funnet død etter søk i Moldefjorden

Nyheter

Mandag ettermiddag ble en førerløs sjark på 30 fot med motoren i gang funnet ved Cap Clara i Kringstadbukta i Molde. Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at båten ble funnet og en person ble meldt savnet.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge kunne klokken i 16.30-tida melde at en mann var funnet i Moldefjorden og ble fraktet i land. Mannen ble bekreftet død av politiet mandag kveld.

Redningsaksjonen ble avsluttet like etter at man fant mannen. En er sikker på at personen var alene i båten.

- Vi har ingen indikasjoner på at det skal ha vært noen andre i båten, sier operasjonsleder Tor Andre Gram Franck i Møre og Romsdal politidistrikt til Rbnett.

Stort søk

Hovedredningssentralen i Sør-Norge ledet søket til sjøs, mens politiet ledet søket på land.

Kystvakta deltok i søket med både småfly og båt. Brannbåten og ferjer fra Vestnes-Molde- og Sekken-sambandene deltok også. Fra lufta deltok også et Sea King-helikopter og luftambulansen.

Dykkere lette i sjøen utenfor bergene ved Kringstadbukta.

På land på Molde-sida deltok mannskaper fra Røde Kors og politiet.

Ferjene deltok

Ferjene som deltok i søket ble tatt ut fra sambandene mellom Molde-Vestnes og Molde-Sekken. Sistnevnte samband ble innstilt som følge av redningsaksjonen.

Sekken-sambandet skal være tilbake i normal rute fra klokken 17.30. Molde-Vestnes fra klokken 17.