Aker BP med driftsresultat på 219 millioner dollar

Omsetningen ble dermed høyere enn de 585 millionene som var ventet. Det skjer etter at Aker BP på ett år har mer enn doblet produksjonen, ifølge E24. I tredje kvartal i 2016 lå produksjonen på 59.800 fat per dag, mens de i samme kvartal i 2017 produserte 131.900 fat olje per dag.

I tillegg har oljeprisen steget. Selskapet har solgt olje til en gjennomsnittpris på 55 dollar fatet i tredje kvartal, opp fra 47 dollar fatet i samme periode i 2016.

Brutto driftsresultat før avskrivninger og andre inntekter (EBITDA) endte på 395 millioner dollar. Det er en oppgang fra 179 millioner i 2016.

– Aker BP fortsatte å levere solid i tredje kvartal med en stabil, sikker og effektiv drift. En viktig strategisk milepæl ble nådd i oktober da vi annonserte avtalen om å kjøpe opp Hess Norge. Kjøpet vil styrke Aker BPs produksjon og ressursbase, og vi vil øke utbytte til aksjonærene etter oppkjøpet, sier administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik, i en pressemelding.

Tirsdag betalte det Kjell Inge Røkke-kontrollerte selskapet 16 milliarder kroner for oljeselskapet Hess Norge, og ble dermed eneeier på Valhallfeltet. Da nyheten ble kjent, steg Aker BP-aksjen med 6,5 prosent på Oslo Børs.