Nyheter

Det er iverksatt søk etter en savnet voksen mann på Averøya, opplyser politiet på twitter kl. 20.13 søndag. Søksområdet er Rangøya - Staurnes.

NRK melder at rundt 50 letemannskaper fra politi, Røde Kors og Norsk Folkehjelp deltar i søket. Kl. 21.22 melder NRK at en redningsskøyte er på plass, og at et Sea King-helikopter er ventet.

Savnede ble sist sett kl. 1100 søndag formiddag.