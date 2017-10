Mann funnet omkommet i sjøen

Nyheter

– Han ble funnet av en redningsskøyte klokken 21.27. Avdøde er ikke identifisert. Vi er usikre på hva som er skjedd her, sier operasjonsleder John Kåre Flo hos politiet i Møre og Romsdal til NTB.

Mannen ble meldt savnet av familien søndag ettermiddag, og letingen ble satt i gang i 17.30-tiden på Averøya. Det melder politiet kl. 22.08 søndag.

Funnet ble ved Rangøya, i et område der rundt 50 mannskaper søndag har søkt etter en savnet mann. Søksområdet har vært Rangøya - Staurnes.

NRK meldte søndag kveld at rundt 50 letemannskaper fra politi, Røde Kors og Norsk Folkehjelp deltok i søket etter den savnede. Kl. 21.22 meldte NRK at redningsskøyte var på plass, og at et Sea King-helikopter var ventet.

Den savnede ble sist sett kl. 1100 søndag formiddag.