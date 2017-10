June Holm bak norsk MeToo-markering

Nyheter

Søndag 29. oktober klokken 17 markeres ME TOO Norway på Eidsvoll plass foran Stortinget.

Initiativtaker er June Holm fra Tomrefjord. Hun startet tidligere i år Vi Tror Deg-stiftelsen for voldtektsutsatte, sammen med Andrea Voldum.

- Den siste uken har hele landet fått høre om MeToo-kampanjen som etter kort tid har blitt verdenskjent. Vi har sett #MeToo på alle sosiale medier, og det skal ikke stoppe her. Et fantastisk initiativ skal nå taes fra sosiale medier til Stortinget! skriver June Holm på arrangementets nettside.

- Hvorfor dro du i gang en norsk markering?

- Jeg så jo at det var markering i Sverige, og tenkte at det burde vi ha i Norge også. Siden jeg har fronta dette i flere sammenhenger, tenkte jeg at jeg fikk ta ansvar siden det ikke var andre som hadde planlagt noe, sier June Holm til Rbnett.

Hun forteller at det har tatt mye tid og krefter gjennom uka å få alt på plass.

- Men det er det verd. Jeg er veldig stolt av programmet som nå er på plass, og glad for den støtte og engasjement folk viser, sier Holm til Rbnett søndag formiddag. Hun ser fram mot en hektisk ettermiddag, der hun skal være programleder for markeringa foran Stortinget.

- Hvor mange tror du kommer?

- Det er vanskelig å si, men jeg håper og tror på 1000!

Her er programmet:

Åpning av Vi Tror Deg-Stiftelsen

Appell av komiker Sofie Frøysaa

Appell av Tina Skotnes, talsperson for DIXI Ressurssenter

Historie av Trude Elisabeth Smedstuen

Sanginnslag av Renate Maya Lila

Appell av Marianne Kleven, forbundsleder for Norske Filmregissører

Appell av Pauline Gjøsteen, Kvinnefronten

Slampoesi av Regine Folkman Rossnes

Appell av Andrea Sjøvoll, leder for Sosialistisk Ungdom

Appell av Stine-Marie Schmedling, leder i GK

Appell av Seher Aydar, politiker for Rødt

Samtale om #MeToo, ledet av Line Kolstad Rødseth som har med seg Heidi Helene Sveen, Tina Skotnes og Madeleine Schultz.

Dikt skrevet av forfatter og politietterforsker Eirik Husby Sæther

Appell av Martine Votvik, leder av Kvinnegruppa Ottar i Oslo

Appell av Nina M. Barbosa Blad, filmprodusent og 2. kandidat i Fi

Sanginnslag av Sunna Marét

Appell av Linn-Elise Øhn Mehlen, leder i Rød Ungdom

Appell av Sandra Bruflot, nestleder i Unge Høyre