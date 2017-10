Fire personer lettere skadd i frontkollisjon på Ørskogfjellet

Nyheter

Politiet fikk søndag kl. 14.40 melding om en kollisjon på Ørskogfjellet, og nødetatene rykket ut. Trafikkulykka var en front mot front-kollisjon, og skjedde på Vestnes-sida av Ørskogfjellet, i nærheten av skitrekket i Skorgedalen. En politipatrulje kom raskt til ulykkesstedet, siden de var ute på et annet trafikkuhell i området.

Kvinne lettere skadd, fire til sjukehus

Det var til sammen sju personer i de to involverte bilene, alle var ifølge politiet ute av bilene litt etter ulykka.

– To personer ble fløyet med helikopter til sykehus, men bare en av dem, en kvinne, er alvorlig skadd. De andre ble fraktet bort i ambulanse med mindre alvorlige skader, sa operasjonsleder John Kåre Flo hos politiet i Møre og Romsdal til NTB søndag ettermiddag.

Søndag kveld opplyser imidlertid Helse Møre og Romsdal at den nevnte kvinnen har lettere skader, og er stabil.

– Vi har fått inn fire til behandling, alle i 20-åra, og ingen av dem er alvorlig skadd, får Rbnett opplyst ved intensiv avdeling i Ålesund i 18-tida søndag.

På Helse Møre og Romsdal sine hjemmesider, opplyses i tillegg at to av de fire kom med helikopter.

Trafikken dirigeres

Statens vegvesen meldte først at E39 Ørskogfjellet var stengt ved Fremstedalen på grunn av trafikkulykka. Rundt kl. 15.30 sto trafikken fortsatt omtrent stille på stedet.

I 15.40-tida var deler av veien åpnet, og trafikken ble dirigert forbi skadestedet.

– Det går sakte, men vi har startet med å få trafikken forbi, sa Flo.

Litt før kl. 18 twitret politiet at E39/E136 over Ørskogfjellet igjen er åpnet for fri ferdsel.