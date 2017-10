Feiret 500-årsdag for protestbrev

Nyheter

Festgudstjenesten i Molde domkirke søndag markerte en spesiell hendelse i 1517, en hendelse Martin Luther sto bak, og som ble starten på reformasjonen - en revolusjon i europeisk kultur, kirke- og kristenliv.

Dermed var det ikke tilfeldig at feiringen åpnet med «Vår Gud han er så fast en borg» – fra åtte kor, mange prester og velfylte kirkebenker. Salmen er blant våre mest kjente og kjære, og er altså skrevet av Martin Luther sjøl – både tekst og melodi.

Salmer, korsang og musikk sto i det hele tatt sentralt i feiringen av en hendelse som har preget særlig Nord-Europa i flere hundre år.

(Se video fra utgangsprosesjonen i vinduet over, med «Deg å få skode er sæla å nå». VIDEO: Marit Heiene)

Startet opprør uten å ville det

Professoren i bibelteologi i Wittenberg var katolikk god som noen, og hadde ingen planer om å gjøre opprør. Men han var sterkt imot avlatshandelen. Den gikk ut på at kirka tjente penger til ny Peterskirke i Roma ved å selge avlat til folk.

Avlat var et slags brev som gjorde at folk skulle slippe straff for sine synder, her på jorda, og i neste liv, med løfte om kortere tid i skjærsilden. Avlatshandleren Johann Tetzel skal ha sagt det slik: «Når pengene i kisten klinger, straks sjelen ut av skjærsilden springer»

Luther skrev 95 teser – læresetninger – i protest mot den praksisen. Den handlingen viste seg å starte en revolusjon som etter hvert gjorde det meste av Nord-Europa protestantisk.

Slo dem ikke opp på kirkedøra

Når Molde domkirke og lutherske kirker verden rundt feirer i disse dager, er det fordi 31. oktober – tirsdag – er på dagen 500 år etter at Luther sendte de 95 tesene til biskopen og erkebiskopen i sin region. Han slo dem altså ikke opp på kirkedøra i Wittenberg, slik folk har lært i flere hundre år. Ny forskning viser at det er en myte, og at han sendte tesene i brev til biskopene.

– Frelsen er en gave

Luther hadde lært at man måtte gjøre bot, eller gode gjerninger for å fortjene frelsen. Biskop Ingeborg Midttømme sammenfattet kjernen i den teologiske arven etter Martin Luther i sin preken:

– Luther strevde i årevis med alt han måtte gjøre for å oppnå frelse, før han forsto at det er troen og nåden alene som gir frelse. Det gode med Luthers strev, er at vi ikke trenger å gjøre det samme. Vi vet at Gud er nådig, og frelsen en gave. Troen er ikke en gjerning vi skal gjøre. Troen griper det Gud har gjort for oss. Det er bærebjelken i vår lutherske tro.

Urframførte bestillingsverk

Møre kirkesangfest med åtte kor fra hele fylket var lagt samtidig med helga for reformasjonsmarkeringen. Korene deltok i gudstjenesten, bla a med et bestillingsverk i anledning dagen, SOLAE, av Jan Ove Ulstein og Bert Handrick.

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe, før korene holdt en egen matinékonsert.

PS: Tirsdag 31. oktober er selve 500-årsdagen for starten på reformasjonen. Den markeres med festgudstjeneste i Nidarosdomen, der kongeparet deltar. Gudstjenesten overføres direkte på NRK1 fra kl. 19.30.