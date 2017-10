Gravid kvinne og 3-åring i trafikkuhell

Nyheter

Politiet rykket lørdag ut til et trafikkuhell i Tomrefjord der to personbiler var involvert. Uhellet skjedde i 80-sona på fylkesveg 661 nedenfor Tomrefjord skule, på en rett strekning. Det var våt vegbane på stedet.

Begge de involverte bilene kom kjørende i retning mot Vestnes.

– Uhellet skjedde i forbindelse med at den fremste bremset for å svinge av vegen til venstre, over motsatt kjørefelt. Idet den skulle svinge, oppdaget føreren at bilen bak hadde lagt seg ut og var i ferd med å kjøre forbi. Dermed la den første bilen seg tilbake i eget kjørefelt - og det gjorde også den andre, som oppdaget hva som var i ferd med å skje. Dermed dultet bilene borti hverandre i samme kjørefelt, forklarer operasjonsleder Arild Reite. Og:

– Det var et uhell som skyldtes misforståelser mellom partene.

– Ikke personskade

Bilene fikk en del materielle skader av sammenstøtet, men Reite opplyser at ingen personer ble skadd.

Den fremste bilen hadde en gravid kvinne fra Molde og en 3-åring som passasjerer, i den bakerste bilen var det kun fører.

– Hun som er gravid ønsket likevel en legesjekk, for sikkerhets skyld, sier Reite.

Siden det så langt man vet ikke var personskade involvert, er hendelsen en ren forsikringssak, ifølge politiet.

– Men vi gjør likevel noen undersøkelser, i tilfelle det skulle vise seg at uhellet får følger for involverte, sier Reite.

Trafikken ble en stund dirigert forbi stedet. Bergingsbil kom etter hvert for å rydde opp.

Politiet fikk melding om uhellet lørdag klokka 12.10.