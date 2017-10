Advarer om snøskredfare i fjellet på Nordvestlandet

Nyheter

Det var varsom.no som fredag la ut advarsel om værforholdene i fjellområdene i vår region.

«Det er ventet til dels mye snø og kraftig vind i fjellet på Vestlandet og i Nordland i helgen. Særlig Nordvestlandet får mye nedbør. Dette betyr at faren for snøskred øker, » skriver nettsida som leveres av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Bane NOR.

De varsler at det i løpet av helga kan komme mellom fem og sju centimeter nedbør som kommer som snø i høyden.

«Nysnø kombinert med sterk vind vil gi pålagring av ferske fokksnøflak i leområder som trenger tid for å stabilisere seg,» skriver de. Og:

«Snødekket etter første snøfall om høsten vil ha færre lagdelinger enn snødekket har midt på vinteren, og dermed også lettere å vurdere. Likevel er det en del ulykker forbundet med snøskred tidlig i sesongen.»

Glatte veger - og stiv kuling i ytre

Også yr.no advarer om værforhold i helga. De har lagt ut en varseltrekant for Møre og Romsdal der de advarer om at det søndag og mandag kan være vanskelige kjøreforhold på grunn av sludd- og snøbyger.

Yr har dessuten lagt ut et kulingvarsel for kysten på strekninga Stad - Frøya, som også inkluderer ytre Romsdal:

– I kveld lørdag er det økning til nordlig stiv kuling 15 meter per sekund, søndag periodevis sterk kuling 20 meter per sekund, skriver de på yr.no.

Overvåker snøskredfaren

Hvar gjelder snøskredvarslingen på varsom.no, starter de med daglige varsler fra 1. desember, men det er allerede startet opp med overvåkende snøskredvakt fra 23. oktober, ifølge varsom.no.

Snøskredvarslingen vil dermed sende varsel hvis snøskredfaren i et eller flere fylker vurderes til faregrad 4 – stor snøskredfare – eller faregrad 5 –meget stor snøskredfare.

– Det er viktig at de som ferdes i fjellet gjør gode vurderinger, og er obs på at forholdene kan endre seg til full vinter i løpet av kort tid, skriver nettjenesten.

Fire gode råd

Snøskredvarslingen i Norge vil gi fire gode råd for å unngå snøskred tidlig i sesongen.