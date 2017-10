Voldssiktet politileder suspendert

Nyheter

Det bekrefter Vest politidistrikt overfor avisen.

Mannen har siden mai i fjor vært under etterforskning for familievold av Møre og Romsdal politidistrikt.

– Vi har fått melding om at en politiansatt i Vest politidistrikt er siktet for brudd på straffelovens paragraf 219 første ledd bokstav a. Siktelsen er tatt ut av politimesteren i Møre og Romsdal og sendt til Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter med forslag om at det tas ut tiltale, sier politimester Kaare Songstad til VG.

Politimannen nekter straffskyld.

– Han mener det ligger en alvorlig barnefordelingskonflikt bak dette, sier mannens forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen.