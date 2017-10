Slik kan skattetall «lyve» om reell inntekt

Nyheter

Skattetallene viser deg bare en del av virkeligheten, og det er gode muligheter til å gjemme bort både inntekter og formue, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen i en pressemelding.

Inntekten som står i skattelistene er alminnelig inntekt, det vil si netto inntekt, som er summen av inntekter minus fradrag.

Det betyr at en arbeidstaker som har store fradrag, som renteutgifter, reiseutgifter eller tap ved salg av aksjer, står med en mye lavere inntekt i skattelistene enn hens reelle lønnsinntekt.

– Ligningstallene gir et visst innblikk i en persons økonomi, men mange feilkilder gjør at det er vanskelig å bruke tallene som fasit, sier Lothe.

Eiendeler får for lav verdi

Lothe trekker særlig fram at mange eiendeler verdsettes langt lavere enn omsetningsverdi, og at nettoinntekten ofte er langt lavere enn reell bruttoinntekt.

– I tillegg kan det ha vært gjort feil av skattyter eller av Skatteetaten, som påvirker tallene. Skattetallene som legges ut nå, tar ikke hensyn til at noen har klaget på skatteoppgjøret sitt. Årlig klager 90 - 100.000 til Skatteetaten, sier Lothe. Tallene kan derfor endre seg etter framlegginga fredag.

En ny lov - skatteforvaltningsloven - kan bidra til enda flere endringer i talla:

– Det skyldes at vi har fått et nytt system der hver enkelt av oss kan rette opp tall fra skattemeldingen i inntil tre år, sier Lothe.

Slik kan man få null i inntekt

En lønnsinntekt på 700.000 kroner gir en inntekt i skattelisten på bare 398.550 kroner, hvis vedkommende har renteutgifter på 70.000 kroner, pendlerkostnader på 80.000 kroner og tap ved salg av aksjer på 60.000 kroner, skriver foreningen i pressemeldingen.

Ved omregningen fra brutto- til nettoinntekt må en også trekke fra minstefradraget på 91.450 kroner for inntektsåret 2016.

I tillegg vil også såkalt fremførbare underskudd fra tidligere år, krympe inntekten som står i skattelistene.

– Fremførbart underskudd oppstår når du ett år har høyere fradrag enn inntekt, slik at du ikke får benyttet deg av alle fradragene, opplyser fagsjefen.

Den som har store nok fradrag, kan altså komme ned til null i inntekt i skattelistene.

Må likevel betale skatt

Har man null i inntekt i skattelistene, er det likevel ingen garanti for at man ikke betaler personskatt, skriver foreningen i pressemeldingen.

– Hvis du har mottatt lønn, pensjon eller eventuelt næringsinntekt som selvstendig næringsdrivende, vil du likevel måtte betale såkalte bruttoskatter. Det vil si trygdeavgift og trinnskatt, skattetyper som regnes av brutto inntekt, sier Lothe.

Formue kan «gjemmes bort»

Samtidig er det mange muligheter til å «gjemme bort» formuen sin. Ulike typer formue verdsettes svært forskjellig skattemessig, opplyser Skattebetalerforeningen.

For eksempel er det slik at boligen man bor i, primærboligen, verdsettes relativt lavt, mens utleieboliger og aksjer verdsettes mye høyere.

I tillegg verdsettes kunst lavt skattemessig, og det samme gjør innbo og fritidseiendom.

– Reduksjon av formuen fra et år til et annet, kan da skyldes at man har plassert midlene i for eksempel en fritidseiendom som har en lav ligningsverdi. Eller man kan ha økt gjelden, eller brukt noe av midlene til forbruk. Eller kanskje har man gitt barna forskudd på arv, sier Lothe.

I tillegg kan det man eier - f eks aksjer - ha sunket i verdi.