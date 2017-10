Sjøvik topper listene i Midsund

Nyheter

Skattelistene fra Midsund byr på få overraskelser. Det er reder og forretningsmann Odd Kjell Sjøvik som har den høyeste inntekten med 4,9 millioner kroner.

Deretter følger Ola Misund med 3,3 millioner. Misund driver oppdrettsselskapet AS Øylaks sammen med sønnene Ingmar og Runar. I løpet av de tre siste årene har AS Øylaks hatt et samlet resultat før skatt på utrolige 100 millioner kroner. Både Ingmar Misund og Runar Misund ligger forøvrig inne på listene med rundt 1,5 millioner kroner i inntekt i 2016.

I fjor skrev vi at Sjøvik økte formuen fra 89 til 172 millioner kroner. I år ser vi at den er «tilbake» til 78 millioner kroner.

Ola Misunds formue har økt fra 38,4 til 40,7 millioner kroner i løpet av det siste året.

Arnt Inge Nygård ligger på tredjeplass på inntektslista fra Midsund med 2,6 millioner kroner, mens stortingsrepresentant Helge Orten står oppført med 1,5 millioner kroner.

Det er ingen kvinner på inntektstoppen i Midsund for 2016:

Navn Inntekt Formue Skatt Odd Kjell Sjøvik 4 905 170 78 833 033 2 213 390 Ola Misund 3 318 049 40 758 783 1 310 258 Arnt Inge Nygård 2 612 517 0 877 995 Stein Kjetil Akselvoll 2 133 891 6 320 362 882 709 Karsten Inge Misund 2 053 173 37 890 891 866 634 Ken Arve Hole 2 013 523 48 910 926 352 Odd Arne Leirvik 1 998 898 1 843 236 783 199 Ingvar Nygård 1 969 225 6 369 416 782 024 Tor Inge Stølen 1 961 801 1 554 668 898 286 Olav Sjøvik 1 578 550 8 758 340 745 280 Frank Jonny Solbakken 1 555 074 0 712 232 Odd Terje Ræstad 1 554 749 805 014 656 865 Ingmar Misund 1 541 788 38 517 910 795 204 Helge Orten 1 537 651 0 537 162 Runar Misund 1 535 046 33 312 030 749 170 Daniel Sjøvik 1 525 016 7 073 575 723 864 Arnfinn Ove Røberg 1 404 346 7 433 589 477 640 Svenn Andre Risvik 1 362 323 0 556 303 Magne Reiten 1 356 411 0 609 547 Peder Kristian Ugelvik Misund 1 327 694 5 461 753 582 657 Kolbjørn Ove Stølen 1 314 250 1 071 669 601 891 Øystein Stølen 1 276 670 1 260 436 550 531 Roar Terje Tangen 1 262 693 4 366 150 407 278 Adrian Sørlie 1 214 109 0 532 694 Nils Andre Hagseth 1 209 402 615 099 519 801

