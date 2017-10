Så mye tjente de lokale politikerne

Nyheter

Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) tjener klart mest av ordførerne i romsdalsregionen. Han tjener også godt over ordførerkollegene i Ålesund og Kristiansund, viser skattelistene for 2016. Det betyr ikke at det er ordførerjobben som nødvendigvis er så godt betalt i Molde – skattetallene viser deg bare en del av virkeligheten.

Dahl er uansett den mest formuende av ordførerne i området, med 10,2 millioner kroner bokført i 2016. Egil Strand i Eide kommune står oppført med en formue på 7,6 millioner kroner, mens Rolf Jonas Hurlen i Nesset har ei formue på 3,7 millioner kroner.

Fylkesordfører Jon Aasen (Ap) hadde ei inntekt på en drøy million kroner i fjor.

Blant politikerne som utgjør Mørebenken i dag, er det Helge Orten (H) som tjener best. Han fikk ei økning i inntektene fra 723.000 kroner i 2015 til 1,5 millioner kroner i fjor. Årsaken til inntektshoppet forklarer han med salg av ei hytte hvor han hadde andeler.

Her er lista over de lokale politikerne for 2016: