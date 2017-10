Obs Bygg til Molde

Nyheter

– Utgangspunktet for endringen er at OBS Bygg og Extra Bygg er så beslektet at det er mer rasjonelt å slå dem sammen, sier administrerende direktør i Coop Orkla Møre, Arild Sørlien.

Dato for endringen i Molde er ikke fastsatt, men det vil skje en gang i løpet av første halvår 2018.

– Hvordan vil kundene merke endringen?

– Butikkene er i utgangspunktet ganske like, men det vil bli litt bedre sortiment, litt lavere fastpriser og litt hyppigere tilbudsaviser, sier Sørlien.

Det er 18 Extra Bygg-butikker i Norge som nå blir Obs Bygg. Totalt vil det da bli 48 Obs Bygg-butikker i Norge.

– Obs Bygg har hatt en eventyrlig vekst og er landets største byggvarekjede i privatmarkedet, sier Sørlien.

Vurderer nye lokaler

Extra Bygg har i dag lokaler øst i Molde Storsenter. Her åpnet butikken i oktober 2009.

I første omgang vil butikkstørrelsen ikke endres. Men det kan bli på sikt, forklarer administrerende direktør.

– Slik det ligger an nå blir det ingen utvidelse. Men det jobbes med mulighet for utvidelse på sikt i ny lokasjon, siden lokasjonen i dag har begrensninger i forhold til utvidelse.

– Hvordan er konkurransesituasjonen i Molde i dag på byggevarer?

– Det er stor konkurranse og denne endringen gjøres for å styrke Obs Bygg sin konkurransekraft i markedet. Extra Bygg i Molde er en butikk som går bra, men vi håper med endringen på enda mer omsetning, sier Arild Sørlien.

– Er moldensere spesielt opptatt av oppussing og rehabilitering av hus?

– Det kan vi vel ikke si, men nordmenn generelt fikser mye opp i hjemmene sine, og det er et økende marked.

Butikken i Molde vil etter endringen ha de samme ansatte.

Satsing på netthandel

Den største endringen i tillegg til litt lavere priser og litt bedre vareutvalg, er at OBS Bygg også har nettbutikk.

– Da kan folk sitte hjemme og finne produkter på nett. Det folk bestiller kan enten hentes i butikk eller de kan få varene hjem. Dette er noe kundene setter stadig større pris på, sier Arild Sørlien.