Disse tjente best i Aukra i 2016

Med 10,5 millioner kroner i inntekt, troner Reidar Øiangen (68) ensomt på toppen av inntektslistene for Aukra i inntektsåret 2016. Øiangen har gått under radaren vår, men listene viser at han har økt formuen fra 3,6 til 10,2 millioner fra 2015 til 2016. Inntekta gjorde samtidig et hopp fra 336.000 kroner til 10,5 millioner.

Direktør i Åf Solid Engineering AS, Tor Magne Johansen, ligger på andreplass på Aukra-lista, med ei inntekt på nærmere 4,9 millioner kroner og ei formue på 5,9 millioner. Johansen bidro med drøye to millioner kroner i skatt, ser vi av listene.

Aukras mest formuende mann, Kjell Arne Småge, er inntektsført med 2,8 millioner kroner i fjor. Formuen vokste fra 49,3 millioner til 53,3 millioner kroner.

Ti personer i Aukra kommune tjente over to millioner kroner i fjor – ingen av dem var kvinner.

Her er inntektstoppen for Aukra 2016:

Navn Inntekt Formue Skatt Reidar Øiangen 10 584 987 10 203 877 3 091 932 Tor Magne Johansen 4 886 183 5 921 906 2 009 844 Matthieu Michel A. Joseph Dubus 2 831 724 3 551 397 1 279 009 Kjell Arne Småge 2 819 158 53 341 739 1 284 141 Kristofer Reiten 2 696 420 33 107 319 1 190 942 Trond Inge Lofstad 2 573 426 0 1 154 704 Åsmund Breivik 2 305 928 0 1 062 088 Jostein Nekkøy 2 296 653 0 1 036 670 Asbjørn Leirstad 2 171 868 8 218 983 794 626 Roald Lars Borthne 2 158 099 68 295 1 008 397 Kåre Hoksnes 1 960 163 10 661 376 906 740 Erlend Melby 1 897 360 0 837 221 Jan Sporsem 1 867 297 2 912 552 227 900 Dorin Custura 1 831 419 1 263 847 784 100 Jonny Småge 1 824 950 19 738 996 832 472 Jens Vesterlund Jensen 1 674 668 4 823 588 765 175 Mats Arntsen Kaltrø 1 575 890 0 708 781 Oddgeir Småge 1 543 583 25 820 035 705 039 Sigmund Bernhard Bakkemyr 1 536 053 18 101 720 731 777 Aud Perdy Mork 1 503 335 2 585 932 443 966 Ove Husøy 1 502 275 3 499 647 654 118 Jon Tormod Hukkelberg 1 488 534 20 478 773 701 588 Martin Gijsbertus Kranenburg 1 474 166 82 380 488 383 Robin Sporsheim 1 467 059 0 627 744 Even Bakkemyr 1 427 126 0 625 579

